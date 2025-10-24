日媒：晶片戰爭後是工廠戰爭，中美誰強？

中評社香港10月24日電／日本經濟新聞評論員中山淳史撰文分析稱，在晶片戰爭之後，面對美國和中國的工廠戰爭和AI戰爭，日本並沒有那份可以坐視不理的從容。全文如下：



美國塔夫茨大學教授克里斯·米勒於2022年出版的著作《晶片戰爭（Chip War）》在世界範圍內被廣泛閱讀。最近，他又以新聞通訊的形式撰寫了題為《工廠戰爭（War of the Factories）》的文章。晶片戰爭是圍繞與地緣政治密切相關的最尖端技術展開的攻防戰。工廠戰爭則是圍繞國家工業實力、生產能力的勝負爭奪。



在美國，自1989年與前蘇聯的冷戰結束之後，製造業整體推進被稱為離岸化（Offshoring）的向海外的轉移，工業基礎出現大規模空洞化。特朗普政府早就對這一狀況表示擔憂，認為如果繼續這樣下去，在長期的競爭和衝突中將無法與中國展開競爭。



特朗普在第一任期內就表示中國是安全保障上的威脅，之後的拜登政府以“小院高牆（Small Yard, High Fence）”之名啟動對華半導體管制。隨後，第二次上台的特朗普也採取將關稅和管制對象擴大至鋼鐵、汽車和車載電池等眾多工業產品的“大院高稅（Large Yard, High Tariff）”（筆者的新造詞），尤其針對中國設定了較高要求，嚴加應對。



特朗普的目標是推動製造業回歸美國，即恢復工業實力。進一步加深這種印象的是10月10日提出的對中國進口商品加徵100%關稅。這發生在中國正準備對“可能用於軍事用途”的稀土啟動對各國出口管制之際。



顯然，中國的措施是對美國包括禁運在內的半導體管制的反制。另一方面，工業實力是國力的核心，中國也具有維護其優勢地位和供應鏈主導權的意圖。美國也無法退讓。



米勒認為這種情況“類似於工業實力和國力被視為同義的1930年代”。當時，確立了基於流水線的大規模生產方式的福特汽車是美國的象徵，日本、歐洲和前蘇聯都積極效倣福特這種具有壓倒性的軍民兩用產品供應能力。甚至出現了“福特主義（Fordism）”這一顯示對創始人亨利·福特崇拜的詞語，正好似“工業實力=世界羨慕的對象”。



然而，如今處於追趕中國地位的美國，恐怕已經不可能原封不動地復原20世紀的工業實力。因為人工智慧（AI）時代已經到來。美國考慮的應該是製造業與AI相結合，以獲得生產效率極高的新維度的工業實力，或利用開發和製造數據發明新的服務。



那麼，在工業實力和AI之中，後者的中美企業的力量對比又如何呢？有分析認為，中國在用於AI學習的最尖端半導體領域正在猛追美國。但是，如果比較兩國代表性IT企業群的現狀，美國“GAFAM”（谷歌、蘋果、Facebook/Meta、亞馬遜、微軟）這5家企業明顯超過中國的“BATH（百度、阿里巴巴集團、騰訊控股、華為技術）”這4家企業。即使再選擇比亞迪(BYD)等一家代表性的中國企業，用5家企業來對比的結果也一樣。



GAFAM的股票總市值現在超過2100萬億日元，接近美國GDP（國內生產總值）的一半規模。包括稅後營業利潤和折舊費在內的綜合“盈利能力”截至2024年（會計年度）在過去10年間年均增長約18%，研發和設備投資的合計金額同比增長約21%，為未來的利潤增長提供支撐。



GAFAM的共同之處在於不斷重覆強大的盈利能力→高水準的股東報酬（分紅和股票回購）和設備投資→高股價這一迴圈。與此同時，在智慧手機的全球需求告一段落之後，這些企業創造出AI相關業務和設備投資，並未讓增長蒙上陰影。



如果說有弱點，那就是置身於與工業實力無緣的世界。筆者在之前的文章中也曾指出，GAFAM作為增長源泉的網際網路上的數據量，只不過是包括離線數據量在內的地球上數據量的很小的一部分。



所謂離線數據，即未連接網路的數據，這些數據被認為大多沉睡在企業的開發、製造和銷售一線等。而中國在這方面被認為擁有豐富的製造一線，在機器人開發方面也領先於美國。除GAFAM之外，包括與中國競爭的英偉達和特斯拉在內的美國IT企業今後將如何推動美國的新一輪工業化也備受關注。



那麼，日本會怎麼做呢？軟銀集團（SBG）斥資8100億日元，從瑞士ABB收購機器人業務，這一點也耐人尋味。該公司會長兼社長孫正義在6月的股東大會上表示，將在投資公司軟銀集團（SBG）中增加“製造業”這一新的業務軸。



另一方面，不可忽視的是，日本擁有不輸給中國和美國的工業資產。如果要舉兩個例子，那就是沉睡在企業中的數據量和在世界範圍內運作的日本企業生產的工業產品數量。



從1950年代開始加速工業化的日本企業，其離線數據量可能比1990年代開始加速的中國多40年。在工業產品方面，在世界範圍內行駛的日本車超過2億輛（保有量），長期位居世界第一。



問題在於能否將存在於地球上的有形或無形的日本資產轉換為新的價值？面對美國和中國的工廠戰爭和AI戰爭，日本並沒有那份可以坐視不理的從容。