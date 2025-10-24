美媒稱賴清德魯莽領導人！台成最危險引爆點

中評社台北10月24日電／美國雜誌《時代》（Time）日前連刊3篇台灣文章，其中一篇的標題直接以“魯莽的領導人（Reckless Leader）”稱呼賴清德。直言美國總統特朗普（Donald Trump）主政下的華盛頓政府，應該警惕台灣問題，因為台灣已經成為“全球最危險的引爆點”。



賴清德作風強硬 兩岸緊張日益加劇



TVBS編譯報導，《時代》此文作者是華府智庫“國防重點”（Defense Priorities）亞洲計劃主任高德斯坦（Lyle Goldstein），他表示今年在中東戰爭的新聞頻傳、俄烏戰爭仍未止歇的背景下，大家似乎都忘記全球最危險的引爆點，就位在太平洋西側的台灣。而讓風暴擴大、兩岸緊張的中心，就是民進黨作風強硬的賴清德。



高德斯坦指出，與謹慎、低調和淡化任何“台灣獨立”相關說法的蔡英文不同，賴清德透過一連串公開場合演說，高調表現追求“正式獨立”的立場。高德斯坦引述《台北時報》（Taipei Times）專欄作家的觀察：“從沒有一位台灣‘總統’，這麼明確、逐點闡述，完整宣示台灣無庸置疑是一個‘主權國家’。”



果不其然，北京政府對賴清德的言論極度不滿，對台灣的壓力與日俱增，直言賴清德是“麻煩製造者”、“分裂的最大推手”等。高德斯坦表示，若中國決心動武，將引發戰爭螺旋式升級，美中兩國勢必爆發衝突，核武的使用更是令全球不安。



特朗普態度難揣測 華府需警惕賴清德主政下的台灣問題



高德斯坦在文中提出，美國政府應該更加警惕、採取審慎的態度面對“台灣問題”。尤其美國過往介入亞洲事務的成果都不好，甚至自損陷入困境，如今特朗普應該更多“私下警告”，遏止魯莽又高調的總統賴清德。