美歐對俄新制裁　普京稱不會產生重大影響

2025年8月15日，美國總統特朗普（右）與俄羅斯總統普京在美國阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫－理查森聯合軍事基地舉行會晤後共同出席聯合記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月24日電／據新華網報導，美國22日宣布將制裁俄羅斯最大的兩家石油企業，敦促俄羅斯與烏克蘭立即停火。歐盟也就新一輪對俄制裁達成一致。對此，俄羅斯總統普京表示，美國對俄羅斯實施新制裁旨在對俄施壓，但不會對俄羅斯經濟產生重大影響。



“顯然是不友好舉動”



普京23日接受媒體採訪時說，美國新制裁顯然是不友好舉動，無助於加強剛開始恢復的俄美關係。俄羅斯始終支持繼續對話。如果俄美能“就包括經濟領域在內的長遠未來展開嚴肅探討，雙方將在諸多領域擁有合作空間”。



美國總統特朗普22日證實，他已取消與普京近期會晤的計劃，原因是目前會晤不會取得成果。對此，普京說，他與特朗普16日通話時，是特朗普提議舉行會晤，地點選在匈牙利首都布達佩斯也是特朗普的提議。如果在沒有充分準備的情況下草率對待此次會晤、致使會晤無法取得預期成果，將是一個錯誤。



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃23日在例行記者會上也表示，美歐對俄新制裁不會產生預期效果，反而會給歐盟及全球經濟帶來損害。



扎哈羅娃說，俄近年來已對制裁形成免疫力。儘管面臨制裁，俄仍將繼續發展其經濟和政治潛力。美國現任政府試圖效仿其前任，迫使俄犧牲國家利益，但這不會達到預期，反而會對全球經濟穩定產生負面影響。



她還表示，歐盟針對俄實施的新一輪制裁措施也不會實現預期效果，反而會對歐盟自身造成損害，俄保留根據自身利益予以回應的權利。