美政府“停擺”進入第四周　航空安全令人憂

中評社北京10月24日電／據新華網報導，22日，美國聯邦政府“停擺”進入第四周，臨時撥款法案當天在國會參議院再度受阻。“停擺”對社會各方面的負面影響進一步凸顯，尤其在航空領域，人手短缺導致航班延誤嚴重，一些機場暫停運營，引發各界對航空安全的擔憂。



美參議院22日傍晚對臨時撥款法案進行第12次表決，法案獲得54票贊成，仍未達到通過所需的60票。



自10月1日以來，政府“停擺”對美國航空安全的影響成為各方關注焦點。美國本來就面臨空中交通管制人員嚴重短缺的難題，而隨著“停擺”僵局持續，被要求無薪上崗的6萬多名空中交通管制員和機場安檢人員陷入越來越大的財務壓力，因超長時間上崗而請病假的員工也日漸增多，導致一些航班延誤嚴重，甚至影響到機場運營。



據美國聯邦航空局公告，由於空中交通管制人員配備不足，該局21日一度下令休斯敦的兩座機場暫停運營，當天晚些時候航班才恢復起降。21日下午，人員配備問題還導致新澤西州紐瓦克機場的航班延誤。



另據航班跟蹤網站消息，21日下午休斯敦兩座機場有數百個航班延誤，紐瓦克機場有超過170個航班延誤。航班跟蹤網站數據還顯示，自聯邦政府“停擺”以來，美國全境各機場每天均有大量航班延誤，僅18日至20日，就有近兩萬個航班延誤。



美國交通部長肖恩·達菲20日在福克斯新聞頻道上說，空中交通管制員下周將無法拿到應得的全部工資，“很快就會出現更多缺勤情況，人員短缺將迅速蔓延”。



美國職業航空安全專業人士工會21日發表聲明說，政府“停擺”對航空安全領域員工造成的壓力正在顯現。“像許多美國人一樣，我們代表的許多員工都是月光族，而政府‘停擺’給他們的家庭帶來了嚴重的經濟壓力。”該工會主席戴夫·斯佩羅表示，“被強制無薪休假的員工希望重返工作崗位，所有員工都需要獲得工資……我們呼籲國會盡快恢復政府辦公。”