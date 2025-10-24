歐盟峰會未就俄被凍結資產使用計劃達成一致

中評社北京10月24日電／據新華網報導，歐盟領導人會議23日在布魯塞爾舉行。圍繞是否動用被凍結的俄羅斯資產向烏克蘭提供貸款，歐盟成員國發生激烈爭論，未能達成一致。



會議通過的正式文件顯示，歐盟領導人重申對烏克蘭的政治、經濟和軍事支持，但有關財政援助的表述較此前草案文本明顯弱化。文件要求歐盟委員會“在評估烏克蘭融資需求的基礎上盡快提出財政支持方案”，以便下次歐盟峰會再次審議這一議題。



文件還表示，在遵循歐盟法律的前提下，俄烏衝突結束以及俄羅斯向烏克蘭“作出賠償”之前，應繼續凍結俄方資產。



歐盟委員會主席馮德萊恩在9月“盟情咨文”中提出設立“賠償貸款”機制，擬以俄羅斯被凍結資產作擔保，向烏克蘭提供總額約1400億歐元的貸款。該計劃獲得德國、法國及波羅的海國家支持，但比利時及歐洲央行對此持謹慎態度，認為該計劃在國際法及歐元區金融穩定層面仍存在重大風險。



比利時首相德韋弗在此次峰會前表示，除非歐盟滿足比利時“合理要求”，否則他將“竭盡全力”阻止該計劃。他要求歐盟27個成員國在“賠償貸款”方案中“全面分擔風險”，並確保若未來需向俄羅斯償還資金時，其他成員國也應承擔連帶財務責任。據歐洲媒體報導，德韋弗在會上對該計劃表示強烈反對。



匈牙利總理歐爾班23日接受本國媒體採訪時表示，匈方不支持動用俄羅斯被凍結資產所產生的收益，原因是俄方已警告會採取報復性措施。另外，如果歐盟沒收俄被凍結資產，以後再也不會有國家將其外匯儲備存到歐盟金融機構。



烏克蘭危機2022年2月全面升級後，西方國家凍結俄羅斯約3000億美元海外資產。其中，歐盟凍結俄羅斯央行價值約2000億歐元的資產。歐盟境內約90%被凍結俄資產由總部設在比利時的歐洲清算銀行控制。