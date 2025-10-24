聯合國機構：蘇丹三千多萬人需人道主義援助

中評社北京10月24日電／據新華網報導，聯合國四個機構23日發表聯合新聞公報說，蘇丹3000多萬人需要人道主義援助，國際社會應立即採取行動，緩解該國正在不斷升級的人道主義危機。



國際移民組織、聯合國難民署、聯合國兒童基金會和世界糧食計劃署在聯合新聞公報中說，這四個機構的高級官員近期訪問蘇丹，親眼目睹該國人道主義危機。持續900多天的武裝衝突摧毀了醫療保健和教育等基本服務，導致數百萬人“瀕臨生存邊緣”。1700萬學齡兒童中，1400萬人失學。



公報說，需要人道主義援助的3000多萬人中，有近1500萬兒童和960多萬國內流離失所者。隨著蘇丹首都喀土穆及其他地區戰火趨緩，約260萬人已返回家園。但很多社區在戰火中被毀，返鄉民眾無法獲得基本服務保障，霍亂、登革熱和瘧疾等疾病正在蔓延。饑餓和營養不良狀況依然嚴重，數千人面臨死亡風險。



公報說，資金短缺是應對蘇丹人道主義危機的重要挑戰。總額為42億美元的蘇丹人道主義援助資金迄今僅籌集到四分之一。這些聯合國機構呼籲國際社會提供緊急資金，支持為流離失所者提供持久解決方案；呼籲蘇丹相關方立即停止敵對行動，保護平民，允許人道主義援助不受阻礙地進入該國。



2023年4月15日，蘇丹政府軍與准軍事組織快速支援部隊在喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續兩年半的武裝衝突造成近3萬人喪生。