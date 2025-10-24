特朗普終止所有與加拿大貿易談判 痛批惡劣

中評社香港10月24日電／美國總統特朗普週四表示，因為加拿大發布了一支他認為“造假”的廣告，把前總統雷根描述成反對關稅，他決定終止與加拿大之間的所有貿易談判。



中時新聞網綜合路透、CNBC報導，特朗普在真實社群（Truth Social）上發文寫道：“雷根基金會剛剛宣布，加拿大欺騙性地使用一支廣告，那支廣告是假的，內容是讓雷根看起來在批評關稅。”他接著寫道：“這支廣告花了7萬5,000美元，他們這麼做只是為了干預美國最高法院與其他法院的裁決。”



特朗普強調：“關稅對美國的國家安全及經濟都非常重要。基於他們極其惡劣的行徑，與加拿大的所有貿易談判在此終止。感謝你對此事的關注！”



安大略省省長福特（Doug Ford）本週稍早表示，這支帶有反關稅訊息的廣告成功引起特朗普注意。廣告中顯示共和黨籍前總統雷根批評對外國商品徵收關稅，指其導致工作機會流失並引發貿易戰。



福特週二說：“我聽說總統看到了我們的廣告，我相信他應該不太高興。”



特朗普將關稅視為對全球多國施壓的槓桿。他的貿易戰使美國關稅水準攀升至自1930年代以來最高，他也經常威脅加徵關稅，引發企業與經濟學者憂心。



加拿大總理卡尼（Mark Carney）週四告訴記者，如果與華府的各項貿易協議談判破局，加拿大不會允許美國不公平地進入加國市場。



特朗普今年稍早已對加拿大鋼鐵、鋁與汽車徵收關稅，促使渥太華採取報復措施。雙方過去數週一直就鋼鋁產業達成潛在協議進行談判。