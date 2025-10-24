教育部：鼓勵中小學每周設置“無作業日”

中評社北京10月24日電／據新華社報導，記者24日從教育部獲悉，針對中小學生心理健康階段性特點和突出問題，教育部日前發布10條措施，其中包括鼓勵每周設置一天“無作業日”等。



“有效緩解學生考試升學焦慮”措施提出，減輕學生過重作業負擔，嚴控書面作業總量，嚴禁布置機械重復、懲罰性作業，鼓勵每周設置一天“無作業日”。規範考試管理，減少日常測試頻次，合理設置考試難度，不得以考試成績對學生進行排名；鞏固校外培訓治理成果，繼續嚴控義務教育階段學科類培訓，規範非學科類培訓，加強學科類隱形變異培訓防範治理；有序推進中考改革，加快擴大優質高中招生指標到校，開展均衡派位招生試點，緩解學生和家長升學焦慮；全面落實生命安全與健康教育進中小學課程教材指南，每月至少開展一次綜合性教育實踐活動，加強學生生命教育、青春期教育和挫折教育，提升學生適應環境、調適情緒、應對壓力等方面能力，增強心理韌性和心理免疫力。



“全面落實‘體育每天2小時’”措施提出，鼓勵學校與社區合作開放周邊運動場館，為學生放學後開展體育鍛煉提供場所保障。



“保障學生充足睡眠時間”措施明確，嚴格執行睡眠管理規定，堅決遏制超時學習等違規行為，防止學業過重、無序競爭擠占睡眠時間；將學生睡眠狀況納入學生體質健康監測和教育質量評價監測體系。



“培養學生健康用網習慣”措施提出，規範管理學生帶入學校的智能終端產品，嚴禁將手機等電子產品帶入課堂。



此外，措施還就關心關愛特殊學生群體、建立監測預警和干預機制、推進實施全員育心制度、優化校園心理支持環境、培育家庭和諧親子關係、健全部門協同防護機制等作出要求。



