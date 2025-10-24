“十四五”以來投入找礦資金近4500億

中評社北京10月24日電／據人民日報報導，23日，在2025中國國際礦業大會上，自然資源部發布《中國礦產資源報告（2025）》。報告顯示，2024年，我國地質勘查投資1159.94億元，連續四年實現正增長，“十四五”以來累計投入找礦資金近4500億元；全國新發現礦產地150處。



報告顯示，我國新一輪找礦突破戰略行動取得重要進展，礦產資源家底進一步夯實，在重點成礦區帶和大型油氣盆地實現了一系列找礦重大突破：油氣礦產方面，在塔里木盆地、准噶爾盆地、四川盆地等的新層系、新區帶和新類型取得多項重大突破；非油氣礦產方面，銅礦、鐵礦、磷礦等大宗礦產找礦成效顯著，資源量大幅增長；鋰礦、鋯礦、鉿礦、稀土、氦氣等戰略性礦產找礦取得進展，鎢礦、鉬礦、銻礦、螢石、石墨等礦產的資源優勢進一步鞏固。2024年，全國新發現礦產地150處，其中，大型49處、中型54處、小型47處。



2024年，我國采礦業固定資產投資延續增長態勢，比上年增長10.5%。10種有色金屬產量持續增長，煤炭、原油、天然氣等能源礦產產量再創歷史新高。



2024年，我國發布實施了礦產資源領域國家標準10項、行業標準85項，深地重大科技專項正式立項實施，“深時數字地球”國際大科學計劃啟動實施。各類科技創新平台聚焦基礎理論研究、關鍵技術研究和工程化研發，積極服務新一輪找礦突破戰略行動等礦產資源領域重大戰略任務。