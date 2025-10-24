】 【打 印】 
中國共產黨中央軍事委員會副主席張升民簡歷
張升民同志像（圖片來源：新華社）
　　中評社北京10月24日電／據新華社報導，張升民，男，漢族，1958年8月生，陝西武功人，1978年2月入伍，1979年7月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷。

　　現任中共中央軍事委員會副主席，中華人民共和國中央軍事委員會委員，中央紀律檢查委員會副書記，中央軍委紀律檢查委員會書記兼中央軍委監察委員會主任、黨委書記，火箭軍上將軍銜。

