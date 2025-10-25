中共中央舉行發布會解讀“十五五”

發佈會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月25日電（記者 海涵）中共中央10月24日上午舉行新聞發布會，邀請中央政策研究室主任江金權，中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀，國家發展改革委黨組書記、主任鄭栅潔，科技部黨組書記、部長陰和俊，商務部黨組書記、部長王文濤，國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮介紹和解讀二十屆四中全會精神。



本場發布會備受矚目，中外媒體記者早早來到位於長安街電報大樓的發布廳做採訪準備。這場長達100分鐘的發布會亮點頻出，有關部門負責人釋出眾多事關中國經濟民生的重要信息。



發布會介紹，全會最重要的成果，就是審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。



《建議》吹響奮進“十五五”的行動號角



《建議》共有15個部分、61條，分為三大板塊。第一板塊是總論，包括第一部分、第二部分，主要闡述“十四五”時期我國發展取得的重大成就、抓好“十五五”時期經濟社會發展的重大意義和總體要求。第二板塊從第三部分到第十四部分為分論，分領域部署了“十五五”時期的戰略任務和重大舉措。第三板塊由第十五部分和結束語組成，主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導，推進社會主義民主法治建設等任務。



制定“十五五”規劃建議，系統謀劃“十五五”時期經濟社會發展，是實現黨的二十大描繪的宏偉藍圖、分階段有步驟推進中國式現代化的需要，是有效應對複雜嚴峻的外部環境新變化、在激烈國際競爭中贏得戰略主動的需要，是適應我國發展階段性要求、深入推動高質量發展的需要，意義重大。