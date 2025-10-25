中共中央：習近平全程指導十五五規劃建議

中共中央政策研究室主任江金權（中評社 海涵攝） 中評社北京10月25日電（記者 海涵）中共中央政策研究室主任江金權10月24日在中共中央舉行的新聞發布會上就黨的二十屆四中全會情況予以介紹。他表示，全會最重要的成果，是審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。



江金權指出，科學制定和接續實施五年規劃，是我們黨治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義一個重要政治優勢。“對此，外國很多政黨都羨慕我們。”



他說，黨的二十大確定到2035年基本實現社會主義現代化，“十五五”時期是夯實基礎、全面發力的關鍵時期。制定“十五五”規劃建議，系統謀劃“十五五”時期經濟社會發展，是實現黨的二十大描繪的宏偉藍圖、分階段有步驟推進中國式現代化的需要，是有效應對複雜嚴峻的外部環境新變化、在激烈國際競爭中贏得戰略主動的需要，是適應我國發展階段性要求、深入推動高質量發展的需要，意義重大。



江金權介紹，《建議》的起草是在黨中央領導下進行的。習近平總書記親自擔任文件起草組組長，親自擘畫、全程指導、把脈定向，發揮了決定性作用。



他強調，文件起草組在發揚民主、集思廣益、凝聚共識上下足了功夫。一共有兩輪大的徵求意見。《建議》的起草是發揚黨內民主和全過程人民民主的又一次生動實踐，彰顯了以習近平同志為核心的黨中央尊重人民歷史主體地位、一切為了人民、緊緊依靠人民的堅定政治立場。



江金權說，即將發布的《建議》共有15個部分、61條，分為三大板塊。第一板塊是總論，包括第一部分、第二部分，主要闡述“十四五”時期我國發展取得的重大成就、抓好“十五五”時期經濟社會發展的重大意義和總體要求。

