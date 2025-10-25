中共中央：建立常態化防止返貧致貧機制

韓文秀（中評社 海涵攝） 中評社北京10月25日電（記者 海涵）中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀24日在中共中央舉行的新聞發布會上表示，十五五”時期是過渡期結束後轉向常態化幫扶的新階段，黨的二十屆四中全會提出，要統籌建立常態化防止返貧致貧機制。



韓文秀說，黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我國打贏了規模空前的脫貧攻堅戰，消除了絕對貧困，創造了彪炳史册的人間奇跡，為全球減貧事業作出了重大貢獻，也為全球南方國家擺脫貧困增添了信心、提供了樣本。



他介紹，從2021年到2025年，我們設立了5年過渡期，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，使脫貧基礎更加穩固、成效更可持續。“十五五”時期是過渡期結束後轉向常態化幫扶的新階段，黨的二十屆四中全會提出，要統籌建立常態化防止返貧致貧機制，就是要著眼中國式現代化建設全局，把常態化幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施，確保不發生規模性返貧致貧。具體來講：



一是建立和完善常態化幫扶政策體系。實踐證明，過去5年過渡期的幫扶政策是有力有效的，過渡期後要堅持“大穩定、小調整”，保持財政投入、金融支持、資源要素配置等方面政策總體穩定。要堅持五級書記一起抓，繼續實行東西部協作和中央單位定點幫扶等一系列行之有效的做法，並根據實際適當優化調整，著力提高幫扶效能。



二是支持欠發達地區加快發展。欠發達地區是防止返貧致貧工作的主陣地。在過渡期，國家確定了160個鄉村振興重點幫扶縣，各地也確定了一些省級鄉村振興重點幫扶縣，給予集中支持。下一步，要繼續對欠發達地區予以長期幫扶，中央和省分級負責，分層分類幫扶欠發達地區，助力發展富民產業和縣域經濟，改善農村基礎設施和公共服務，縮小城鄉區域發展差距，夯實防止返貧致貧的基礎。



三是提高監測幫扶的時效性精準性。俗話說，天有不測風雲，對一些遇到重大疾病、自然災害等突發困難的農戶，要早發現、早干預、早幫扶，精準施策、及時紓困。要建立健全常態化防止返貧致貧監測體系，科學精準確定幫扶對象，並定期動態調整。對有勞動能力的，強化產業幫扶和就業幫扶，幫助他們勤勞致富；對沒有勞動能力的，通過社會救助等措施兜住基本生活。總的來講，要讓廣大農民群眾日子越過越紅火，共同奔向中國式現代化的美好未來。

