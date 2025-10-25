發改委：三方面發力確保宏觀政策同向發力

國家發展改革委黨組書記、主任鄭栅潔（中評社 海涵攝） 中評社北京10月25日電（記者 海涵）國家發展改革委黨組書記、主任鄭栅潔24日在中共中央舉行的新聞發布會上表示，將從三個方面持續發力，強化綜合統籌和綜合平衡，確保宏觀政策同向發力、形成合力。



近年來，中國已成為全球經濟增長的主要引擎，各方面都很關注中國經濟的發展前景。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出提升宏觀經濟治理效能，實施更加積極的宏觀政策。鄭栅潔就如何進行各方面政策統籌，確保宏觀政策同向發力、形成合力推動高質量發展回答記者提問。



鄭栅潔表示，“十五五”時期，我們將認真落實《建議》提出的宏觀經濟治理要求，履行宏觀管理和經濟綜合協調部門職能，從三個方面持續發力，強化綜合統籌和綜合平衡，確保宏觀政策同向發力、形成合力。



第一，是拓展政策空間。“十四五”時期，我國GDP在2020年突破100萬億元大關，接連跨越幾個台階，今年預計達到140萬億元左右。這其中，既有源源不斷的增量優質產出，又累積了豐厚的存量優質資產。習近平總書記形象地說：“中國經濟是一片大海”。我國宏觀經濟治理具有廣闊空間。“十五五”時期，我們將用足用好我國經濟的發展優勢，積極拓展宏觀政策空間，增強人流、物流、資金流、信息流等流量要素之間的高效協同，盤活存量，做優增量，提高效益，有力有效應對來自各方面的風險挑戰。



第二，是創新治理工具。“十四五”時期，在習近平經濟思想的科學指引下，各部門加強協同協作，強化財政、貨幣、產業、投資、就業、消費、價格、區域等政策協調，積累了豐富的經驗。“十五五”時期，我們將按照《建議》部署，加強工作統籌，規範政府行為，防範不當干預，充分發揮市場機製作用；靈活運用市場化法治化手段，在市場失靈的領域及時出手，堅決遏制低價惡性競爭、企業賬款嚴重拖欠等行為，確保既“放得活”又“管得住”。創新政策工具，打好重大戰略、重大規劃、重大改革、重大政策、重大項目的“組合拳”。創新方式方法，做好與微觀主體和社會公眾的溝通交流，解疑釋惑，做到市場有所呼、政策有所應，暢通政策落地見效、可感可及的“最後一公里”。



第三，是增強宏觀政策取向一致性。大家都很關注宏觀政策取向的一致性，“十五五”時期，我們將進一步扎實開展增量政策的一致性評估，強化經濟政策、非經濟性政策的協同，增強非經濟領域政策一致性。同時，把存量政策一並納入評估，定期選擇部分領域的存量政策開展評估，對於和宏觀政策取向不一致的政策措施，按照程序及時調整、暫停執行、撤銷或廢止，從整體上提升宏觀經濟治理效能。



