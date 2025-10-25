科技部：不斷夯實人工智能發展的技術根基

科技部黨組書記、部長陰和俊（中評社 海涵攝） 中評社北京10月25日電（記者 海涵）科技部黨組書記、部長陰和俊24日在中共中央舉行的新聞發布會上表示，中國政府高度重視人工智能，持續營造良好的創新生態，推動人工智能加快發展。



陰和俊說，重視和加強科技投入是世界各國的普遍共識，尤其是發達國家。中國政府也高度重視，黨的十八大以來，中國科技投入無論是總量、還是強度，都實現了快速增長。我們堅持“四個面向”，發揮新型舉國體制優勢，著力提升科技投入效能。一是聚焦國家戰略需求，加強科技資源統籌。在重點行業和領域實施一批重大科技項目，加強關鍵核心技術攻關；不斷提高基礎研究投入比重，鼓勵原始創新，為高質量發展提供科技支撐。二是堅持多元投入，增加科技資源供給。持續加強財政科技投入，激勵企業加大研發投入，大力發展科技金融，鼓勵引導社會資本支持科技創新。三是強化監督管理和績效評價，確保科技資源高效利用。不斷加強科技經費監管，建立健全科技活動分類評價體系，推動科技資源開放共享，讓寶貴的科技資源發揮最大效益。



陰和俊指出，中國政府高度重視人工智能，持續營造良好的創新生態，推動人工智能加快發展。一是人工智能科技創新不斷取得新突破。持續加強人工智能戰略研究和科技攻關，在基礎大模型、人形機器人等領域形成一批具有國際影響力的創新成果。二是人工智能產業規模和質量快速提升。截至2024年底，人工智能企業總數超過4500家，產業規模不斷壯大，協同創新產業生態正在加速形成。三是人工智能賦能經濟社會發展成效顯著。“人工智能＋”已深入製造、金融、醫療等重點行業領域，形成經濟增長新引擎。



陰和俊強調，下一步，我們將認真貫徹落實《建議》要求，持續加強“十五五”人工智能頂層設計和體系化部署。一是繼續加強基礎研究和關鍵核心技術攻關，聚力開發新的模型算法、高端算力芯片，不斷夯實人工智能發展的技術根基。二是深入實施“人工智能＋”行動，推動人工智能與科技創新、產業發展、消費提質、民生保障等深度融合。三是加強人工智能治理，完善相關的法律法規、政策制度、應用規範、倫理準則，不斷健全治理機制。四是推動國際交流合作，讓人工智能成為造福人類的國際公共產品，推動普惠共享。共建人工智能全球治理體系，共同應對全球性挑戰。



