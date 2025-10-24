中宣部召開學習貫徹二十屆四中全會精神會議

中評社北京10月24日電／據新華社報導，中宣部23日晚在京召開學習宣傳貫徹黨的二十屆四中全會精神電視電話會議。中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊出席會議並講話。



會議指出，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，具有承前啟後的重要地位。全會審議通過的《建議》，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，準確把握“十五五”時期黨和國家事業發展所處歷史方位，系統總結“十四五”時期我國發展取得的重大成就，深入分析“十五五”時期我國發展環境面臨的深刻複雜變化，對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，是乘勢而上、接續推進中國式現代化建設的又一次總動員、總部署，體現了以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章、奮力開創中國式現代化建設新局面的歷史主動，必將對黨和國家事業發展產生重大而深遠的影響。



會議強調，學習好貫徹好黨的二十屆四中全會精神，是當前和今後一個時期全黨全國的一項重大政治任務。宣傳思想文化戰線要深入學習實踐習近平文化思想，以高度的政治自覺和行動自覺，扎實務實做好全會精神學習教育、宣傳宣講、貫徹落實等各項工作，在全黨全社會迅速掀起學習貫徹全會精神的熱潮。



