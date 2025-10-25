商務部：讓中國大市場成為全球大機遇

商務部黨組書記、部長王文濤（中評社 海涵攝） 中評社北京10月25日電（記者 海涵）商務部黨組書記、部長王文濤24日就“十五五”規劃進一步擴大開放和吸引外資情況回答記者提問。他指出，將從兩方面發力：要把中國大市場優勢充分發揮出來、要讓中國大市場成為全球大機遇。



王文濤說，今年3月，習近平主席在會見國際工商界代表時，充分肯定了外資的重要作用，表明中國擴大開放的堅定決心。從“十四五”看，中國利用外資，一是“量穩”，實際使用外資累計7200多億美元，新設外企24萬多家，引資大國地位依然穩固。二是“質優”，高技術產業引資占比超過1／3，汽車、醫療健康、電子信息等一大批標誌性項目在華落戶，跨國公司地區總部和研發中心明顯增多。



王文濤指出，下一步，我們開放也好，引資也好，都不搞損人利己、零和博弈那一套，而是互利共贏、共同發展，我們主要從兩個方面發力。



一方面，要把中國大市場優勢充分發揮出來。中國現有14億多人口，未來十多年中等收入群體將超過8億，市場潛力巨大。我們將大力提振消費，打造“購在中國”品牌，讓商品和服務消費都“火”起來；我們將加快發展新質生產力，促進人工智能、生物科技、新能源等產業發展，讓中國大市場成為全球創新的試驗場、應用場、利潤場；我們將加快建設高標準市場體系，堅持市場化、法治化、國際化方向，打造國際一流營商環境。許多跨國公司告訴我們，“投資中國不是可選項，而是必選項”。



另一方面，要讓中國大市場成為全球大機遇。我們常說“外企不是外來客，而是一家人”，中國超大規模的市場也是外企的機遇。比如我們實施的以舊換新，以汽車為例，我們全面落實國民待遇，外資品牌銷量占了汽車以舊換新的1／3。我們將按照“宜早不宜遲、宜快不宜慢”的要求，進一步降低市場准入門檻。服務業是接下來開放的重點，要擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等開放試點，有序擴大教育、文化領域自主開放。我們將持續優化服務，辦好外企圓桌會，把企業的“需求清單”變成我們的“服務清單”，擦亮“投資中國”品牌，讓外資企業願意來、留得住、發展好，共享中國發展新機遇。

這幾天，大家都比較關注中美經貿問題。習近平總書記強調，對話和合作是中美唯一正確的選擇。中國作為負責任大國，一直反對的是脫鈎斷鏈，堅定維護的是全球產供鏈安全穩定。前4輪經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，完全可以找到解決彼此關切的辦法，找到正確的相處之道，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。



