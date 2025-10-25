國家衛健委：讓中國人均預期壽命達到80歲

國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮（中評社 海涵攝） 中評社北京10月25日電（記者 海涵）國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮24日在中共中央舉行的新聞發布會上表示，根據國際發展的趨勢、工作基礎和我國綜合國力，我們希望通過五年的努力，能夠使得中國居民的人均預期壽命從2024年的79歲基礎上再提升1歲，達到80歲左右，這對於滿足和適應人民群眾對美好健康生活的新期待，將是一個標誌性的工作，也反映了我國經濟社會各方面的高質量發展的綜合成效。



雷海潮說，我們分析，這是完全有可能實現的。為此，將在以下幾個方面再進一步作出努力和優化。



一是在服務方向上要全面轉向以健康為中心，讓群眾少得病、更加健康。我們提倡，同時也是這樣的行動安排，要求各級政府、社會和個人都要貫徹“預防為主”的理念，真正把健康優先發展戰略作為經濟社會發展的優先目標，強化以健康促進為導向的部門協同和高效服務監管，大力開展健康中國行動和愛國衛生運動，積極發展家庭醫生服務，加強健康知識宣傳宣介，逐步提升居民健康素養，讓健康科學知識、科普知識能夠“飛入尋常百姓家”，讓每一個人都成為自身健康的主動參與者和掌控者。積極管理健康方面的危險因素，使得影響我們身心健康的體重、血壓、血脂、血糖等問題得到有效干預和控制，讓每一個人獲得更加健康的有品質的生活。



二是在服務模式上要突出全鏈條的貫通，讓群眾少得重病、及早康復。以心腦血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病、糖尿病等慢性病作為攻關和突破的重點，健全早篩早診早治早康復的服務體系，強化多病同防同治，進一步提升健康產出的效率和效果。今後我們將在預防端進一步強調精準干預，在治療端強調多學科多專業協同協作，在康復端強調接續服務，在管理端強調長期健康隨訪，讓各個環節能夠真正連起來、動起來、強起來。同時，為了適應廣大人民群眾如何看好病、科學看病的願望，我們將進一步加強服務流程的再塑、再造，在院內、在醫院之間搭建會診和轉診的工作平台，把看病就診的專業事情交給專業機構、專業人員，幫助患者科學規範有序便利看病就醫。



三是服務體系將更加突出公益性和均衡性，讓群眾看病更加便捷、更加高效。推進醫療、醫保和醫藥協同發展和治理，以公益性為導向深化公立醫院改革。以地市為單位全面推廣福建三明醫改經驗。福建三明之所以在保障和促進健康、深化醫改方面不斷取得明顯成效，有以下四方面經驗：一是堅持黨的領導、堅持公益性、堅持人民立場的改革理念；二是堅持事不避難、銳意進取的改革作風；三是堅持因地制宜推進改革、不斷迭代升級的改革節奏；四是堅持緊密結合當地經濟社會發展條件和水平，為群眾提供適宜服務、適宜保障，確保可持續性的改革方法。以上四點經驗，對於今後五年深化醫藥衛生體制改革，大家都應該認真研究，加以推廣。同時，我們將進一步加強一二三級醫療機構和基層醫療衛生機構功能定位、協同配合，穩定二級醫院運行，實施醫療衛生強基工程，以人員和服務下沉基層為重點和導向，大力發展各級醫療機構之間的幫扶協同協作關係，推廣和推行巡回醫療、移動醫療和遠程診療，讓廣大人民群眾能夠在家門口附近得到便捷高效、相對優質的醫療衛生服務，推動分級診療取得更顯著進展。



