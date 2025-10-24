美歐宣布對俄制裁致國際油價大幅上漲

中評社北京10月24日電／據新華網報導，在美國22日宣布對俄羅斯新一輪制裁以及歐盟成員國就第19輪對俄制裁措施達成一致後，國際油價23日上漲超5%，創兩周以來新高。



截至23日收盤，紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格上漲3.29美元，收於每桶61.79美元，漲幅為5.62%；12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲3.40美元，收於每桶65.99美元，漲幅為5.43%。



美國財政部長貝森特22日宣布美國制裁俄羅斯最大的兩家石油企業——國有企業俄羅斯石油公司和私有企業盧克石油公司。據彭博社估算，這兩家企業的原油出口量共占俄羅斯原油出口總量近50%。



22日早些時候，歐盟成員國就第19輪對俄制裁措施達成一致。歐盟委員會主席馮德萊恩19日發表聲明，宣布向成員國提交第19輪對俄羅斯制裁措施。根據聲明，歐盟將禁止俄羅斯液化天然氣進入歐洲市場，並將俄羅斯原油價格上限下調至每桶47.6美元；俄羅斯石油貿易公司和俄氣石油公司將面臨全面交易禁令。根據歐盟相關程序，新一輪制裁措施須經27個成員國一致同意後方可生效。



凱投國際宏觀經濟咨詢公司分析師認為，對俄制裁恐將嚴重衝擊全球石油市場，使全球石油供應明年出現短缺。