教育部發十條措施加強中小學生心理健康工作

中評社北京10月24日電／據教育部網站消息，近日，教育部印發通知，出台《進一步加強中小學生心理健康工作十條措施》。具體內容如下：



為落實健康第一教育理念，進一步提高中小學生心理健康工作水平，針對中小學生心理健康階段性特點和突出問題，制定以下工作措施。



一、有效緩解學生考試升學焦慮。減輕學生過重作業負擔，嚴控書面作業總量，嚴禁布置機械重復、懲罰性作業，鼓勵每周設置一天“無作業日”。規範考試管理，減少日常測試頻次，合理設置考試難度，不得以考試成績對學生進行排名。鞏固校外培訓治理成果，繼續嚴控義務教育階段學科類培訓，規範非學科類培訓，加強學科類隱形變異培訓防範治理。有序推進中考改革，加快擴大優質高中招生指標到校，開展均衡派位招生試點，緩解學生和家長升學焦慮。全面落實生命安全與健康教育進中小學課程教材指南，每月至少開展一次綜合性教育實踐活動，加強學生生命教育、青春期教育和挫折教育，提升學生適應環境、調適情緒、應對壓力等方面能力，增強心理韌性和心理免疫力。



二、全面落實“體育每天2小時”。全面推行中小學生每天綜合體育活動時間不低於2小時，保證義務教育階段全體學生能夠按規定課時開展體育鍛煉，普遍開展“班級賽”“年級賽”等全員性體育比賽活動，打造“能出汗”的體育課。鼓勵學校與社區合作開放周邊運動場館，為學生放學後開展體育鍛煉提供場所保障。鼓勵推行“課間15分鐘”，延長學生課間活動時間，豐富課後服務體育項目，增加學生戶外活動時長。開展健康學校建設試點，探索一攬子解決近視、肥胖、心理健康等學生身心健康突出問題的有效機制模式。



三、保障學生充足睡眠時間。合理安排學校上下學時間，不得要求學生提前到校參加統一教學活動，有條件的學校應保障學生必要的午休時間。多種途徑普及科學睡眠知識，指導家長制定科學的作息時間表，教育學生養成良好睡眠衛生習慣，保障每天充足睡眠時間。嚴格執行睡眠管理規定，堅決遏制超時學習等違規行為，防止學業過重、無序競爭擠占睡眠時間。將學生睡眠狀況納入學生體質健康監測和教育質量評價監測體系。



四、培養學生健康用網習慣。加強學生網絡素養教育，培養學生網絡安全和網絡法治意識，幫助學生養成良好用網習慣。規範管理學生帶入學校的智能終端產品，嚴禁將手機等電子產品帶入課堂。鼓勵學生和家長共同開展“息屏行動”，減少對網絡過度依賴。會同有關部門壓實網站平台監管責任，優化算法推薦機制，不得向學生推送危害心理健康的各類信息，堅決遏制“販賣焦慮”“誘導內卷”等違規行為。持續淨化未成年人網絡環境，推廣應用“未成年人模式”，加強動漫、短視頻、微短劇、網絡綜藝和網絡遊戲、網絡文學等管理。

