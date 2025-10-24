全國人大常委會法工委舉行記者會

中評社北京10月24日電／據人民日報報導，10月23日，全國人大常委會法制工作委員會舉行記者會，發言人王翔介紹了十四屆全國人大常委會第十八次會議擬審議的法律草案主要情況。



據介紹，十四屆全國人大常委會第十八次會議10月24日至28日在北京舉行。本次常委會會議將審議海商法修訂草案、村民委員會組織法修正草案、城市居民委員會組織法修訂草案、網絡安全法修正草案、環境保護稅法修正草案、生態環境法典污染防治編草案、生態環境法典法律責任和附則編草案；審議全國人大監察和司法委員會關於提請審議檢察公益訴訟法草案的議案；審議國務院關於提請審議耕地保護和質量提升法草案的議案等。



王翔表示，為積極適應海事實踐的發展趨勢，吸收借鑒最新國際公約精神，合理平衡有關方面利益訴求等，根據各方面意見，海商法修訂草案三次審議稿擬作以下主要修改：一是增加船舶所有權登記狀況查詢的規定，二是完善船舶抵押權清償順位規則，三是增加卸貨港無人提貨時應當及時通知托運人的規定，四是删除承運人識別的推定規則，五是增加相關反制條款等。



基層治理是國家治理的基石，基層民主是全過程人民民主的重要組成部分。村民委員會組織法修正草案、城市居民委員會組織法修訂草案二次審議稿，增加關於村委會、居委會工作“堅持和發展全過程人民民主，堅持自治、法治、德治相結合”的規定。同時，擬進一步充實村委會、居委會的職責，規定設立“老年人和婦女兒童工作”委員會，關心關愛“老年人、（留守）兒童”和“協助調解物業糾紛”。



“人工智能既帶來前所未有的發展機遇，也帶來前所未遇的風險挑戰。”王翔介紹，根據各方面意見，擬對網絡安全法修正草案作進一步完善，其中回應人工智能治理和促進發展的需要，增加一條關於人工智能安全與發展的框架性規定，主要內容包括：支持人工智能基礎理論研究和算法等關鍵技術研發，推進人工智能基礎設施建設，完善人工智能倫理規範，加強安全風險監測評估，創新並加強人工智能安全監管，促進人工智能健康發展。



環境保護稅法修改方面，環境保護稅法修正草案擬作以下主要修改：一是對加快試點工作提出要求，二是明確在試點期限內提出修法建議。



王翔介紹，根據各方面意見，生態環境法典污染防治編草案二次審議稿擬充實污染防治工作總體要求，增加改善生態環境質量、保障公眾健康的內容。同時，完善揮發性有機物污染防治標準，加強重型貨車大氣污染防治和機動車船等排放檢驗造假的監管，明確船舶的大氣污染物排放狀況等監督檢查要求。生態環境法典法律責任和附則編草案二次審議稿擬進一步落實過罰相當原則，做好相類似違法行為之間法律責任的平衡。

