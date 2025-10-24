韓國政府公布梨泰院踩踏事件監察結果

10月23日，韓國政府發布對梨泰院踩踏事件的跨部門聯合監察結果（圖片來源：央視新聞） 中評社北京10月24日電／據央視新聞報導，韓國政府當地時間23日發布對梨泰院踩踏事件的跨部門聯合監察結果。結果顯示，時任尹錫悅政府將總統府遷往龍山導致警備人力不足、龍山區廳應對失當對踩踏事件發生產生了影響。



李在明出任總統後，韓國國務調整室自7月23日開始對警察廳、首爾市廳、龍山區廳實施了政府聯合監察，並於10月23日公布了監察結果。



警方把總統府警衛工作放在首位



未向梨泰院部署充足警力



國務調整室表示，梨泰院踩踏事件發生時，警方對大規模人群聚集的準備明顯不足；而總統辦公室由青瓦台遷至龍山對於警方的準備工作產生了影響。



國務調整室指出，時任尹錫悅政府將總統府從青瓦台遷至龍山後，首爾警察廳和龍山警察署領導層把總統府的警衛工作放在首位；梨泰院踩踏事件發生當天，警方在龍山總統府附近集中部署警力管制集會，但卻沒有向梨泰院一帶部署充足警力。警方高層雖瞭解這一情況，但只是提出了質疑，卻沒有採取相關措施。



根據國務調整室公布的數據，自2022年5月1日到10月30日，總統府所在的龍山西轄區內的集會、示威共有921件，比2021年同期的34件增加了約27倍；為維持秩序，警方也派出了更多警力。