美威逼車企撤離　加拿大製造業面臨崩塌危機

汽車製造是加拿大重要工業，外國車商撤離影響深遠。（圖片來源：文匯網） 中評社北京10月24日電／據文匯網報導，美國總統特朗普連消帶打推出貿易政策和關稅，導致加拿大製造業面臨存亡威脅。全球兩大汽車製造商Stellantis和通用汽車最近相繼宣布停止在加拿大生產新型號汽車，並把生產線轉移去美國，加拿大製造業直斥特朗普向汽車製造業施壓，其實是有系統地摧毀加拿大的工業經濟，扼殺成千上萬的職位。



加拿大工業部長喬利強調，政府不能接受這兩間車廠的決定，並且表示它們若果不履行承諾，政府不排除採取法律行動追究責任。不過，加拿大汽車業工會主席佩恩擔心總理卡尼押後與美國談判汽車業關稅問題，甚至可能等待美墨加貿易協定（CUSMA）明年重新檢討時才觸及。佩恩抨擊特朗普對鋼鐵、鋁、汽車、銅和林木業徵收懲罰性關稅重挫加拿大工業，並指Stellantis終止其在安大略省的產車計劃，導致3，000名工人陷入困境。汽車零件製造商協會會長沃爾佩表示，總部設在荷蘭的Stellantis決定放棄在加拿大生產新款吉普車產生連鎖效應，例如通用汽車決定關閉在加拿大的生產線，導致超過1，100名工人被裁減。



安大略省是加拿大汽車製造業的生產重地，省長福特警告Stellantis必須履行協議，否則Stellantis不會獲得聯邦和省政府曾承諾提供的數十億加元支援。安大略省奧沙瓦市長卡特表示，Stellantis在美國商務部長盧特尼克聲言加拿大汽車製造業不可能超越美國後宣布轉移生產線，顯然並非巧合。不過，卡特補充美國打擊加拿大的汽車組裝業務，亦將損害美國經濟。



加拿大通用汽車負責人阿奎利納表示，停止在CAMI工廠生產BrightDrop電動送貨車取決於市場需求，他明白到停產對加拿大員工造成不確定性的憂慮，並承諾致力與員工、汽車業工會以及加拿大政府緊密合作，共同評估CAMI組裝廠的發展方向。CAMI組裝廠位於安大略省英格索爾，停產對這個人口衹有1.4萬的小鎮構成重創，因為CAMI已經解雇1，144名員工。安省省長福特強調通用汽車必須履行其法律承諾，否則省政府考慮提出訴訟。