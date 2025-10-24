非洲豬瘟　盧秀燕：我是第一個公開受訪官員

中評社台中10月24日電／TVBS報道，日前台中市梧棲區一處養豬場，傳出非洲豬瘟的疫情，台中市政府預防性撲殺195頭豬隻，疫調持續進行中，外界質疑台中市長盧秀燕在豬瘟爆發時，由副市長黃國榮出席豬瘟記者會，自己卻還在參與購物節活動，挨批不知輕重緩急、神隱。對此，盧秀燕在今（24）日上午10點“‘中央’與地方非洲豬瘟前進應變所記者會”，她親上火線回應，強調自己是第一個公開接受訪問的市府官員，當時她授權副市長代為主持防疫記者會，是團隊之間的分工合作。



盧秀燕遭媒體堵訪 第一時間說明



台中市長盧秀燕說，在20號晚上即接獲“中央”通知疑似非洲豬瘟案例，她強調自己在22日“中央”開記者會後，自己是第一個公開接受訪問的市府官員，她上午在北屯區大坑寧靜海觀音亭遇到媒體的訪問，她已第一時間進行說明，下午的豬瘟防疫記者會，授權副市長黃國榮代為主持，強調市政府內部的分工合作。



盧秀燕指出，這樣的安排是為了確保資訊的有效傳遞，並且在事發當天（22日）的中午，相關新聞已經被報導出來，證明市府的透明度和即時性，市長也提到，雖然有些記者未能到場，她對此表示歉意，並強調記者會的分工是正常的運作模式。此外，市長與卓院長共同主持了一個“中央”級的會議，顯示出市府在危機處理上的協調與合作。