巴拿馬舉行“插旗儀式”紀念反美愛國行動

中評社北京10月24日電／據新華網報導，第22屆巴拿馬“插旗儀式”23日在巴拿馬運河畔知識城舉行，以紀念巴拿馬人民為收回運河主權所開展的反美愛國行動。



活動主辦方知識城基金會執行主席豪爾赫·阿羅塞梅納在儀式上說，1958年5月2日，一群巴拿馬學生趁著夜色，在當時仍被美國控制的運河區秘密插上75面巴拿馬國旗，“那是巴拿馬主權意識的覺醒之日”。阿羅塞梅納介紹，這場行動是巴拿馬1964年“護旗運動”及隨後主權鬥爭的重要前奏。



巴拿馬前總統米雷婭·莫斯科索在儀式上擔任榮譽旗手。她在講話中回顧了1999年巴拿馬全面收回運河主權的歷程，並回憶起巴拿馬運河移交的歷史瞬間。“當美國前總統吉米·卡特將巴拿馬國旗遞給我時，那一刻我知道，巴拿馬真的自由了。”



巴拿馬運河位於美洲大陸中部，縱貫巴拿馬地峽，是一條溝通太平洋和大西洋的船閘式運河。美國是巴拿馬運河的第一大使用國。今年以來，特朗普多次聲稱要“拿回”美國對巴拿馬運河的控制權。



1903年，美國與巴拿馬簽署條約，美國取得修建和經營巴拿馬運河的永久壟斷權以及運河區的永久占領權。運河區嚴格限制巴拿馬人進入，並禁止升起巴拿馬國旗。20世紀上半葉，巴拿馬曾多次同美國就修改不平等的運河條約進行談判，並多次爆發反美抗議活動。在巴拿馬人民的不屈抗爭和國際輿論壓力下，1999年12月31日，巴拿馬最終收回對運河的管理和防務權，駐在運河區的美軍全部撤出。