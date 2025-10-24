加沙停火面臨考驗　美高官接連訪以

中評社北京10月24日電／據新華網報導，美國國務卿魯比奧23日訪問以色列，成為本周到訪以色列的又一名美方高級官員。以色列媒體分析，這說明美方對內塔尼亞胡政府缺乏信任，正密切監督以方落實加沙地帶停火協議。



魯比奧與以總理內塔尼亞胡會晤後對媒體發表講話，承認停火協議落實存在挑戰，不過美方仍“充滿信心且態度積極”。內塔尼亞胡說，以方希望推動和平，但目前仍面臨安全挑戰。兩人均未接受媒體提問。



自20日以來，美國中東問題特使威特科夫和副總統萬斯相繼到訪以色列。以《國土報》一篇報導說，美方官員頻繁訪以，證明違反停火協議的事態複雜程度。以色列前外交官丹·阿貝爾認為，特朗普政府這一做法表明，美方對內塔尼亞胡缺乏信任，維持停火的責任現在落到了美國這邊。



以色列第12頻道電視台記者巴拉克·拉維德當天在節目中說，一名美方官員爆著粗口告訴他，如果內塔尼亞胡繼續像現在這樣，就會搞砸加沙停火協議。一旦他搞砸了協議，特朗普就會對他不客氣。



據《以色列時報》報導，以色列議會22日在萬斯到訪期間推進尋求吞並約旦河西岸部分地區的立法。萬斯23日早些時候結束訪問時說，以色列議會相關表決是“非常愚蠢的政治噱頭”。以總理府當天發表聲明說，相關立法均由在野黨議員提出，目的是在萬斯訪問期間“挑撥離間”。



連日來，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）互相指責對方違反停火協議，協議脆弱性凸顯。以色列一直對哈馬斯移交被扣押人員遺體的進度表示不滿。以軍19日以哈馬斯在加沙地帶南部拉法市襲擊以軍為由，大規模襲擊加沙地帶多地。哈馬斯否認發動襲擊，並指責以方編造理由企圖重啟戰事。



按照加沙停火第一階段協議，哈馬斯迄今已向以方移交16具以方被扣押人員遺體，以色列說其中一名死者不是以方被扣押人員，認定加沙地帶還有13具以方被扣押人員遺體。



《國土報》報導，截至22日，以方移交195具巴勒斯坦在押人員遺體。加沙地帶衛生部門和媒體辦公室說，多數遺體顯示死者生前遭酷刑虐待或遭近距離射殺，還有一些遺體殘缺不全甚至器官缺失。