中國海油：監督促化肥技術攻關與產品保供

這是2025年4月從“深海一號”能源站高點俯瞰平台。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月24日電／據中央紀委國家監委網站消息，糧食安全，國之大者。中國海油作為農資化肥保供重要央企，在助力端牢“糧食飯碗”、推進強農惠農富農建設方面肩負重要職責。今年9月，駐中國海油紀檢監察組組長鐘慶明到中國海油化肥保供主責單位中海化學東北生產片區開展調研，深入田間地頭，實地察看示範田建設情況和作物長勢，瞭解各類化肥產品的肥效對比。



今年以來，駐中國海油紀檢監察組統籌中海化學紀檢機構，圍繞化肥產業鏈具體化、精準化、常態化做實監督，緊扣“研、產、銷、服”重要環節打通堵點卡點，推動在落實農業強國戰略中發揮重要作用。



年中，恰逢作物追肥用肥高峰期，台風“蝴蝶”席捲海南地區。作為中國海油化肥生產主陣地之一，中海化學多套生產裝置頂住極端天氣惡劣影響，交出穩產答卷。



此前，駐中國海油紀檢監察組創新點題式監督機制，指導中海化學紀委精準監督發現化肥安全生產、原料採購、定價管理等8個方面21個問題，持續跟進整改整治。中海化學紀委同所在單位領導班子開展意見交換6次，逐項分析問題產生根源。堅持查改治一體推進，處理處分25人次，督促制定完善4項管理制度。台風前夕，各級紀檢機構進一步擰緊安全生產責任鏈條，實地走訪檢查安全隱患防控治理成效，約談提醒主責部門負責人員，推動加強風險問題復查評估，強化工藝優化與資源調動，提升應急響應能力。台風期間，紀檢幹部駐守生產廠區，抽查值班值守等情況，以有力監督護航穩定生產。同時，中海化學紀委積極推動產銷對接，督促所屬銷售單位靠前評估台風影響，做好採購預儲備，加大貨物流通供給，守護平穩健康的市場環境。



作為“糧食的糧食”，化肥品質直接關乎農作物產量與質量。近年來，駐中國海油紀檢監察組持續深化科技創新監督，指導帶動各級紀檢機構立足所在單位實際，在推動關鍵核心技術攻關方面精準發力。

