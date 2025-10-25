中評現場：名家談灼見 剖新形勢下香港轉型

香港灼見名家傳媒舉行周年論壇暨十一周年慶典（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月25日電（記者 盧哲）香港灼見名家傳媒24日在香港灣仔舉行周年論壇暨十一周年慶典，以“國際新形勢下香港如何轉型”為主題，邀請多位專家深度剖析錯綜複雜的世界形勢與國際新機遇，並探討香港從特區管治、經濟發展、產業結構三方面應如何轉型。



灼見名家傳媒社長及行政總裁文灼非首先致歡迎辭。他表示，近年世界地緣政治的複雜多變，香港過去賴以成功的方程式已經不再通用。但香港人素來懂得靈活變通，現在正是轉型的關鍵時刻，適逢灼見名家傳媒舉行十一周年論壇，十分榮幸能邀請多位專家學者一起探討香港如何轉型。



香港特區行政長官李家超發表視像致辭表示，當前，環球格局風雲變幻，地緣政治陰霾密布。香港作為全球最自由經濟體，必須化挑戰為機遇、於變局中開新局。香港在“一國兩制”下享有國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，正是我們勇於識變求變、突破轉型的最大底氣。



李家超指出，今日的香港，處於“由治及興”的關鍵節點。改革、轉型，正是邁向經濟更強大的必經之路。李家超表示，香港轉型，有新引擎。北部都會區幅員廣闊，區位優勢獨特，發展潛力巨大，是推動香港經濟發展的新引擎。特區政府定必全力以赴，搶佔先機。香港轉型，有新賽道。面對市場急變、科技飛躍，特區政府致力促進產業結構轉型，既要鞏固金融、法律等傳統優勢產業；更要培育新興創科產業。香港轉型，會把握機遇。國家作為全球第二大經濟體，更好融入國家發展大局，是香港發展的最大機遇。香港轉型，會鞏固優勢。特區政府會全力發揮香港制度優勢，鞏固國際中心地位，加速發展新增長點。