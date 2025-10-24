文萊發布航空正式認可中國民航局適航標準

中評社北京10月24日電／據新華網報導，文萊民航局23日發布最新修訂的民航法規，正式認可中國民用航空局的適航標準，並將其列為可接受的設計國適航當局。



文萊民航局於23日在官網公布了修訂後的航空器、零部件和設備合格審定規章。根據這項新規，在文萊進行航空器型號註冊認證審批時，由中國民航局頒發的型號合格證文件可作為有效的型號設計批准證明。



文萊騏驥航空首席執行官遲騁表示，此次法規修訂為中國生產的噴氣式客機進入文萊市場奠定了重要的法律基礎，體現了對中國航空工業設計能力與安全管理體系的高度認可。