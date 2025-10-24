印度一客運巴士起火至少20人死亡

中評社北京10月24日電／據新華網報導，24日凌晨，一輛客運大巴在印度東南部安得拉邦與一輛兩輪車相撞後起火，造成至少20人喪生。



報導說，客運大巴載有超過40人，雖然車輛相撞是起火主因，但大巴內放置的易燃物助長了火勢。車禍發生後，大巴車門被卡死，一部分乘客通過車窗逃生，其餘人因火勢迅速蔓延被困車中。目前救援行動仍在進行中。



事故發生後，安得拉邦首席部長奈杜在社交媒體發文對遇難者家屬表示慰問，並指示當地政府為傷者提供幫助。