聯合國上調拉美經濟增長預期至2.4%

中評社北京10月24日電／據新華網報導，聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會（拉加經委會）23日發布公告說，上調2025年拉美和加勒比地區經濟增長預期至2.4%，維持2026年增長預期在2.3%不變。



公告指出，預期上調反映出影響拉美地區經濟的外部環境好於此前預期，但經濟前景仍將受多重下行風險拖累。如全球通脹下降慢於預期、國際金融市場可能出現劇烈調整、發達經濟體財政可持續性壓力上升等，或對該地區經濟增長產生負面影響。



拉加經委會預計2025年南美洲經濟將增長2.9%，高於8月預期的2.7%。這一上調主要得益於南美國家與中國貿易額增加，以及貴金屬和其他自然資源價格的回升；中美洲和墨西哥經濟將增長1.2%；加勒比地區（不含圭亞那）經濟增長預期略微上調至1.9%，主要受益於旅遊業表現好於預期。



拉加經委會在公告中呼籲地區國家保持宏觀經濟穩定，提高生產率，促進出口多元化，擴大區域內貿易和鼓勵可持續投資。該機構認為，國際合作與多邊主義對於鞏固經濟復甦勢頭、緩解地緣經濟碎片化至關重要。



在今年8月發布的年度經濟研究報告中，拉加經委會曾預測2025年拉美和加勒比地區經濟將增長2.2%，2026年將增長2.3%。