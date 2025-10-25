李家超：改革轉型正是經濟更強大的必經之路

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月25日電（記者 盧哲）香港灼見名家傳媒24日舉行周年論壇暨十一周年慶典。香港特區行政長官李家超發表視像致辭表示，今日的香港，處於“由治及興”的關鍵節點。改革、轉型，正是邁向經濟更強大的必經之路。李家超表示，香港轉型，有新引擎、有新賽道、會把握機遇、會鞏固優勢。只要團結一致，改革創新香港定能續創高峰。



灼見名家傳媒24日在香港灣仔舉行周年論壇暨十一周年慶典，以“國際新形勢下香港如何轉型”為主題，邀請多位專家深度剖析香港從特區管治、經濟發展、產業結構三方面應如何轉型。



李家超在論壇發表視像致辭說，當前，環球格局風雲變幻，地緣政治陰霾密布。香港作為全球最自由經濟體，必須化挑戰為機遇、於變局中開新局。李家超說，習近平主席指出，“一國兩制”具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港長期繁榮穩定的好制度。香港在“一國兩制”下享有國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，正是我們勇於識變求變、突破轉型的最大底氣。



李家超表示，香港擁有國際化、市場化的營商環境，法治傳統源遠流長，稅制簡單、稅率低廉，人才通曉兩文三語，更是全球唯一擁有五間百強大學的城市。香港近年在多項國際排名屢創佳績，處處展現競爭優勢，為經濟轉型提供動力。“我們的金融中心地位，連續兩年穩居世界第三。今年，香港的整體競爭力，上升四位，晉身世界第三；人才競爭力，躍升12位，位列世界第四；安全城市排名，躋身10大至世界第七。這些客觀評級，既充分肯定‘一國兩制’的成功實踐，亦反映國際社會對香港未來的信心。”



李家超指出，今日的香港，處於“由治及興”的關鍵節點。改革、轉型，正是邁向經濟更強大的必經之路。