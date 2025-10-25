梁定邦：緩解地緣政治風險香港應減美元依賴

資深大律師、香港證監會前主席、中國證監會前首席顧問梁定邦（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月25日電（記者 盧哲）香港灼見名家傳媒24日舉行周年論壇暨十一周年慶典。資深大律師、香港證監會前主席、中國證監會前首席顧問梁定邦發表主題演講表示，從戰略角度出發，香港要以11個支柱創新框架提升競爭力，同時增強香港應對地緣政治衝擊的韌性。而在緩解地緣政治風險方面，梁定邦認為要從四方面入手，其中包括減少對美元體系的依賴，降低對美國制裁和美元武器化的脆弱性。



灼見名家傳媒當天在香港灣仔舉行周年論壇暨十一周年慶典，以“國際新形勢下香港如何轉型”為主題，邀請多位專家深度剖析香港從特區管治、經濟發展、產業結構三方面應如何轉型。梁定邦擔任主禮嘉賓並發表題為“香港作為國際金融中心的戰略創新”的開幕主題演講。



梁定邦表示，香港作為國際金融中心有不少競爭優勢，例如金融中心指數全球第三；80%全球離岸人民幣支付透過香港處理；管理資產規模是亞洲最大、全球第二大；擁有逾1100家金融科技公司，包括10多家獨角獸企業；以及2025年上半年首次公開募股融資全球第一。



但他指出，香港仍然面臨五方面挑戰，包括：中美關係緊張，美國用制裁和政策措施來影響香港金融業；來自新加坡、杜拜金融業增長的競爭；結構性依賴現有的優勢行業（例如銀行資產是GDP的10倍、股市是16倍、港元美元掛鈎，可能令強項變成弱點）；政治不確定性導致人才流失風險。