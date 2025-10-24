高市首次發表施政演說 稱中國是重要鄰國

中評社香港10月24日電／共同社報導，日本首相高市早苗24日在眾院全體會議上發表了就任後的首次施政演說（所信表明演說）。她強調將把應對物價高漲作為首要工作。鑒於執政黨在眾參兩院均為少數派的現狀，她呼籲朝野各黨凝聚智慧攜手合作，共同推動作為財源保障的2025年度補充預算案獲得通過。她還宣佈將設立由專家學者參與的跨黨派“國民會議”，以便就社會保障改革展開討論。她還提出，原定2027年度將防衛費及相關經費在國內生產總值（GDP）中的占比提升至2%的目標將提前至2025年度內達成。



高市強調將把“自由開放的印度太平洋”作為外交支柱繼續大力推進。她稱中國是“重要鄰國”，表示有必要構築建設性且穩定的關係，同時也強調日中之間存在安全保障、經濟安保方面令人關切的事項也是事實。她表示將以日美同盟為基礎，於2026年內修改“國家安全保障戰略”等三份安保相關文件。



為打造“強勁經濟”，她提出將在“負責任的積極財政”這一理念之下，戰略性地動用財政。她解釋稱通過提高收入、改善消費心理，即使不提高稅率也會增加稅收。



為應對物價高漲，她主張通過汽油稅暫定稅率廢除法案，並明確表示也將力爭早日廢除柴油交易稅的暫定稅率。她還提出，將擴充面向地方政府的重點支援地方交付金，在嚴冬期間採取電費和燃氣費方面的支援措施。為減輕中低收入人群負擔，她表示想著手設計帶有補貼的稅額扣除制度。



高市表示將設立“日本成長戰略會議”，以便通過尖端技術研發實現日本經濟強勁增長。此外還提出推進“地區未來戰略”，為支持力圖開展跨區域業務的中堅企業並地方吸引大規模投資。



另一方面，高市指出由於人口減少導致人手不足，某些領域需要外國人才。她強調將與排外主義劃清界限，同時指出部分外國人的違法違規行為引發國民不安與不公平感，表示政府將堅決加以應對。