神舟二十一號計劃近日擇機實施發射
http://www.CRNTT.com
2025-10-24 16:38:45
中評社北京10月24日電／據新華社報導，神舟二十一號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體已轉運至發射區。
