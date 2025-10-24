】 【打 印】 
神舟二十一號計劃近日擇機實施發射
http://www.CRNTT.com   2025-10-24 16:38:45


　　中評社北京10月24日電／據新華社報導，神舟二十一號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體已轉運至發射區。


