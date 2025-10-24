全國秋糧收穫近八成　秋播工作已有序展開

中評社北京10月24日電／據人民網報導，農業農村部農情調度顯示，全國秋糧收穫已近八成。各地千方百計做好秋糧搶收搶烘工作，確保應收盡收。



目前，分作物看，中稻過七成、玉米過六成、大豆過八成。



東北地區秋糧收穫加快推進。吉林省秋糧種植面積超9300萬畝，目前收穫進度步入後半程。遼寧糧食收穫已超4000萬畝，今年，種植的大豆新品種每畝種植數量由之前的8000多株增加到11000株以上。黑龍江省秋糧收穫進入掃尾階段，預計10月下旬能夠全面完成農作物的收穫。



華北及黃淮海地區秋種有序開展。河北加緊搶種冬小麥，農技專家根據土壤墒情科學指導農戶，目前已完成冬小麥播種750萬畝。受持續降雨影響，河南今年麥播時間比往年較晚。據瞭解，專家組已針對性地從選種、技術等方面對當地種植戶進行指導。



記者從農業農村部獲悉，近日，農業農村部已啟動實施奮戰60天抗秋汛搶麥播促壯苗行動。從當前開始到冬至，通過分區掛圖作戰、分類精準施策、分時有序推進，強化抗濕播種、晚播應變、冬前田管等方式，千方百計落實小麥面積，全力以赴抓好冬前管理，培育壯苗保安全越冬。



“近日，已派出7個工作組和科技小分隊，分赴黃淮海冬小麥主產省開展包保指導，推動落實政策措施和關鍵技術，協調解決困難問題，努力夯實明年夏糧生產基礎。”農業農村部相關負責人說。



