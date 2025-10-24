二十屆四中全會錨定中國式現代化發展新目標

（圖片來源：新華社） 中評社北京10月24日電／據新華社報導，黨的二十屆四中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，擘畫了中國未來五年的發展藍圖，提出了“十五五”時期經濟社會發展的主要目標，宣示了乘勢而上、接續推進中國式現代化的堅定決心。全黨全軍全國各族人民正更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為基本實現社會主義現代化而共同奮鬥，不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業新局面。



高質量發展取得顯著成效



高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。全會提出的“十五五”時期經濟社會發展主要目標中，“高質量發展取得顯著成效”被置於首位。



“‘首要目標’對應‘首要任務’，以目標導向引領科學部署，高質量發展取得顯著成效的目標要求，將通過五年規劃落實到經濟社會發展的各領域各方面，推動‘十五五’時期繼續向更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展前進。”清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜說。



現代化產業體系是推動經濟高質量發展的重要力量。



全會提出，“堅持智能化、綠色化、融合化方向，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國”“要優化提升傳統產業，培育壯大新興產業和未來產業，促進服務業優質高效發展，構建現代化基礎設施體系”。



董煜表示，系列部署旨在推動我國產業體系向新圖強，既明確傳統產業、新興產業和未來產業發展要求，又強調服務業和基礎設施體系支撐，指明了未來五年產業高質量發展的方向。



高質量發展向優向新，離不開強大國內市場的堅實支撐。

