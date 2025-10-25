快評：十五五承前啟後　塑造有利於統一大勢

中評社快評/中共二十屆四中全會公報中，涉台表述為“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”，既是對大陸方面長期以來對台立場、方針與政策主張的精煉概括，也是“十五五”對台工作的指南。



二十屆四中全會公報清晰勾勒了“十五五”發展藍圖，突出了“十五五”承前啟後、繼往開來的幾個重要意義：



第一，在經濟層面，大陸將繼續推動高質量發展，發展新質生產力，鞏固實體經濟、擴大內需，實現科技自立自強，統一大市場、國內大循環將更加完善。



第二，在民生與社會層面，大陸將繼續推進鄉村振興、共同富裕，繼續完善社會保障、醫療教育、社會治理、環境保護，建設健康中國、美麗中國、平安中國。



第三，在涉外層面，大陸將繼續擴大高水平對外開放，維護多邊貿易體制，以開放促改革、促發展，推動構建人類命運共同體。



“從根本上說，決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步”，大陸方面集中力量辦好自己的事，堅持在國家發展進步基礎上解決台灣問題的戰略思路，從二十屆四中全會公報中得到充分體現。



“十五五”發展關係到2035目標：達到中等發達國家水平，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。屆時的中國大陸，將進一步展現出制度優越性、文明進步性、社會吸引力、文化軟實力和全球領導力，有利於國家統一的大勢將更加鞏固、有利於國家統一的條件也更加成熟。



近年來，隨著大陸發展進步，越來越多台灣民眾“人心思變”，兩岸交融的呼聲擋不住、行動阻不斷。“十五五”繼續推動兩岸和平發展，呼應了島內主流民意，繼續推進祖國統一大業，呼應了歷史大勢、民族大義與14億同胞共同心聲。