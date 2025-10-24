歐洲防務自主：理想豐滿 現實骨感

中評社北京10月24日電／歐盟峰會23日晚在比利時首都布魯塞爾結束。峰會強調繼續支持烏克蘭，但未能就援烏資金來源達成一致。在防務議題上，歐洲理事會呼籲歐盟成員國落實“防務備戰路線圖2030”（以下簡稱“路線圖”），但峰會成果文件中沒有明確提及“通過”“路線圖”。



新華社報導，媒體和專家認為，這次歐盟峰會再次顯示，歐洲防務自主願景“理想豐滿”，但面臨著制度、資金和技術等多重現實困境。



“有限共識”難掩內部分歧



本次峰會討論了援助烏克蘭、增強歐洲防務和競爭力以及中東局勢等議題。美國政治新聞網站《政治報》評述，峰會僅在加強防務自主、簡化監管程序等領域達成“有限共識”，歐盟成員國之間存在不少分歧。



專家認為，如何在打造“一個團結而有競爭力的歐洲”和維護各成員國利益之間找到平衡，成為歐洲領導人面臨的現實考驗。



援助烏克蘭是此次峰會首個、也是最受關注的議題。為尋找新的援烏資金來源，歐盟委員會正推動利用在歐洲被凍結的俄羅斯資產，為烏克蘭提供總額約1400億歐元的“賠償貸款”。出席峰會的烏總統澤連斯基呼籲歐盟盡快推動貸款計劃。



然而，歐盟成員國對此發生激烈爭論。



目前歐盟境內大約90%的被凍結俄資產由總部位於比利時的歐洲清算銀行控制。比利時首相德韋弗在峰會上說，除非歐盟成員國共擔財政和法律風險，並各自動用本國境內被凍結的俄主權資產，否則他將阻止歐盟提出的對烏貸款計劃。

