普京：布達佩斯會晤更像是改期而非取消

中評社北京10月24日電／據央視新聞：當地時間10月23日，俄羅斯總統普京接受媒體採訪時表示，美國對俄羅斯實施新制裁旨在對俄施壓，但不會對俄羅斯經濟產生重大影響。



普京說，美國新制裁顯然是不友好舉動，無助於加強剛開始恢復的俄美關係。他強調，俄羅斯始終支持繼續對話。同時他認為，如果俄美能“就包括經濟領域在內的長遠未來展開嚴肅探討，雙方將在諸多領域擁有合作空間”。



就美國總統特朗普關於美俄領導人會晤的最新言論，普京說，他與特朗普16日通話時，是特朗普本人提議舉行會晤，地點選在匈牙利首都布達佩斯也是特朗普提議。普京表示，如果在沒有充分準備的情況下草率對待此次會晤、致使會晤無法取得預期成果，將是一個錯誤。



普京表示，鑒於當前情況，美國總統決定取消或推遲會晤，更準確地說，特朗普表示的是推遲會晤。普京重申，對話永遠優於任何形式的對抗，更遠勝於戰爭。因此俄方始終主張進行對話的建議，這一立場至今未變。



針對烏克蘭總統澤連斯基關於烏克蘭可能獲得射程3000公里武器的表態，普京回應稱，這是試圖升級局勢，如果使用這種武器對俄羅斯領土進行打擊，俄方的回應將會非常嚴厲，“他們”要想清楚這一點。



美國財政部22日宣布將對俄羅斯最大的兩家石油企業俄羅斯石油公司、盧克石油公司及其子公司實施制裁。同一天，特朗普證實，他已取消美俄領導人近期會晤計劃，原因是目前會晤不會取得成果。他將同普京“在未來某個時間”會晤。