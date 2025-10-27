智慧啟迪未來：第十一屆北閣對話在京舉辦

第十一屆“北閣對話·全球政治趨勢與美國霸權的命運”年會論壇現場（主辦方供圖） 中評社北京10月27日電（實習記者 葉佳怡）10月24日，由北京大學國際戰略研究院主辦，得到北京大學校領導和北京大學國際關係學院的大力支持的第十一屆“北閣對話”年會在北京大學北閣召開。



今年“北閣對話”以“全球政治趨勢與美國霸權的命運”為主題，在論壇現場，嘉賓們就美國國內政治變化對全球發展趨勢的影響、美國維持國際秩序的意願和能力、各國應對國際形勢變化的政策等問題展開了坦誠和熱烈的討論，並與聽眾深度互動。



本場論壇重點探討當前美國國內政治轉型及其對美國對外戰略、中美關係、美歐關係和中東地區變局的影響等問題。與會者認為，當前美國國內政治的變化給全球和地區局勢造成複雜而深刻的影響；歐洲和美國在政治和安全問題上出現了分歧；中東地區衝突激化給全球安全造成重大衝擊。面對這些變化，中國繼續深化與世界各國的合作，致力於促進地區和全球的穩定和發展。與會者倡議，在新形勢下，中美兩國應在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上，相向而行；世界各國應該協調合作，促進全球安全與發展，共同應對全球性挑戰。



在公開論壇上節，嘉賓們主張以合作的理念應對全球議題，同時強調中美關係是當前人類與外交事務的核心，遠超“霸權”議題本身，雙方需探索兼顧彼此利益的相處路徑。關於全球格局，嘉賓指出，當前正處於時代交替期，世界將進入去中心化時代，工業時代正在終結，自動化與AI正引發顛覆性變革，工業時代落幕導致傳統社會契約消亡。全球秩序變革由全球本土文化權力轉移、全球風險上升、技術革命摒棄傳統社會模式三大相互作用的因素驅動。此外，沒有國家具備單獨主導全球的實力，大國間力量將長期相互作用，未來世界將存在多聯盟並立，需強化全球合作。最後，國際關係脫離法治原則必將導致社會陷入混亂，呼籲各方應建立互信、達成共識，為全球合作奠定基礎。



在公開論壇下節，在區域議題與大國關係上，嘉賓談及地緣政治競爭等問題，強調亞太與中國正持續崛起，印度在追求繁榮願景時，與中國存在共同利益需求，雙方需依托鄰國協作、實現共同發展。在全球秩序與美國角色方面，有觀點對“美國霸權”概念提出反思，認為世界並無所謂既定秩序，若缺乏有效協調會引發更多衝突，同時提及特朗普的務實主義傾向、美國前所未有的債務水平以及“外交政策始於內政”的共識。此外，關於國際治理與全球趨勢，嘉賓指出，世界需要共同應對腐敗、不公正加劇及全球政治制度日益祛魅的挑戰，全球經濟實力正日益分散，多極化雖常被用作簡化世界認知的比喻，但已成為顯著趨勢，聯合國等國際機構能夠有效發揮作用對全球都是福音。最後，嘉賓普遍看好中國發展前景，認為中國發展態勢向好。