聽勸　特朗普叫停向舊金山“派兵”

10月21日，在美國華盛頓，人們在白宮前休閑。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月24日電／據新華網報導，美國總統特朗普23日說，在兩名科技巨頭勸說下，他將放棄向加利福尼亞州舊金山市派遣聯邦執法人員以打擊犯罪的計劃。



外媒評述，此番表態令人驚訝。共和黨籍的特朗普正向全美民主黨主政城市施壓，要求其加強打擊犯罪和非法移民的執法力度。



特朗普當天在社交媒體“真實社交”上說：“聯邦政府原本準備25日向加州舊金山‘增兵’，但我住在該地區的朋友昨晚來電，請求我不要推進‘增兵’（計劃）……我昨晚與（舊金山市）市長盧裡通話，他非常誠懇地請求我給他一個機會，看看他能否扭轉局面。”



按特朗普說法，他采納了兩名科技企業負責人的建議，其中一位是賽富時公司首席執行官馬克·貝尼奧夫。貝尼奧夫先前發聲支持聯邦政府向舊金山“派兵”，在招致公眾強烈批評後，他改變立場並為其言論道歉。



特朗普強調，聯邦政府在處理犯罪問題上比地方政府更有效，因而他未來仍可能會派遣聯邦執法人員。



加州州長加文·紐森的辦公室在社交媒體平台X上說：“特朗普總算聽取了一回理性聲音。”



民主黨籍舊金山市市長丹尼爾·盧裡在X上說，特朗普22日晚致電告知他已取消派遣聯邦執法人員的計劃。盧裡在23日下午舉行的新聞發布會上說，他支持舊金山市與聯邦機構繼續合作，打擊毒品相關違法行為、降低犯罪率，“但在我們的城市部署軍隊和採取針對移民的軍事化執法將阻礙城市復甦進程”。



美聯社說，尚不清楚特朗普取消的是國民警衛隊部署，還是美國海關與邊境保護局的移民執法行動。盧裡在新聞發布會上表示無法對此作出明確說明。他同時提到，國土安全部部長克麗絲蒂·諾姆23日上午已再次確認特朗普的承諾。



美聯社和路透社說，23日早些時候，在特朗普宣布取消計劃前，海關與邊境保護局人員已抵達加州海岸警衛隊基地，引發數百名抗議者聚集反對。