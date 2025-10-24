白宮東翼樓“讓地”給宴會廳　還在繼續籌款

中評社北京10月24日電／據新華網報導，衛星圖像23日顯示，美國白宮東翼樓已完全拆除，以便給美國總統特朗普擬建的宴會廳“騰地兒”。同一天，白宮方面表示，還在繼續為這座造價數億美元的新宴會廳籌款。



“全拆”好過“局部拆”



美國多家媒體援引23日發布的衛星圖像報導，白宮東翼樓已完全拆除，原來所在之處如今一片廢墟。美聯社報導說，原來是美國“第一夫人”們創造歷史的白宮東翼樓已成為歷史。白宮東翼樓始建於1902年，設施主要包括“第一夫人”辦公室、一座小型電影院、白宮賓客入口等。



白宮東翼樓拆除遭到歷史遺跡保護組織批評，也遭到民主黨批評。民主黨參議員傑夫·默克利22日在參議院手持拆除照片說，證據表明，特朗普拆毀了美國的一個象徵，又建立了另一個象徵，“一個關於威權、關於服務富人政府的象徵”。



據美國有線電視新聞網報導，就在這堆廢墟附近，將取代原來白宮東翼樓的宴會廳建造工程已經開始進行。



特朗普今年7月宣布要在白宮新建一座宴會廳，稱新宴會廳會“挨著但不會碰到”原有建築。本周開工後，特朗普又在22日說，咨詢建築師後發現，整個拆除白宮東翼樓比局部拆除效果更好。不然，會有損新宴會廳這座“非常非常昂貴、美麗的建築”。



白宮最大的房間位於白宮東翼樓，可以容納約200人，但特朗普嫌這太小了。他計劃修建一個能夠容納650人的新宴會廳，這樣就不必像從前那樣，每當有大型活動就得在白宮南草坪上搭建臨時帳篷接待賓客。