飛行數據顯示美B－1B轟炸機逼近委內瑞拉

中評社北京10月24日電／據新華網報導，美國媒體23日援引飛行數據報導，美國空軍兩架B－1B“槍騎兵”轟炸機當天逼近委內瑞拉。委內瑞拉總統馬杜羅同日呼籲美國勿發動“瘋狂的戰爭”。



美國《華爾街日報》援引飛行數據報導，這兩架轟炸機23日從得克薩斯州戴斯空軍基地飛至委內瑞拉附近國際空域，但未進入該國領空。要求匿名的一名美國官員向美聯社證實，當天美軍確有B－1B轟炸機在加勒比海域訓練飛行。B－1B是美軍現役載彈量最大的轟炸機，可執行海事巡邏任務。



B－1B轟炸機上世紀80年代中期開始服役，最大載彈量約60噸，最大飛行速度可達1.2馬赫，綽號“槍騎兵”。



上周，美國空軍與海軍陸戰隊聯合進行過類似武力展示，多架B－52戰略轟炸機與F－35隱形戰鬥機抵近委內瑞拉沿海附近一座島嶼，繞島飛行後返航。五角大樓當時公布了相關照片，稱其為“轟炸機攻擊演示”。



《華爾街日報》稱，繼上周行動後，B－1B再次逼近委內瑞拉，是美國政府進一步向馬杜羅施壓。就23日美媒報導，美國總統特朗普回應稱“不準確”，但強調美國因毒品等多種原因對委內瑞拉不滿。



美國和委內瑞拉近期關係緊張升級。9月以來，美政府已宣稱在委內瑞拉外海國際水域擊沉多艘所謂“運毒船”並打死數十名“毒販”。本月21日晚和22日，美軍繼續在東太平洋海域打擊所謂“運毒船”，將行動海域擴大。特朗普22日暗示，美軍下一步或打擊地面目標。美國政府還承認授權美國中央情報局在委內瑞拉展開秘密行動。