瑞典：暫不向烏克蘭提供老式“鷹獅”戰機

中評社北京10月24日電／據新華網報導，瑞典首相烏爾夫·克里斯特鬆23日說，瑞典暫時不會向烏克蘭提供老式“鷹獅”戰機，取而代之將提供雷達偵察機。



克里斯特鬆23日在歐洲理事會會議召開前夕告訴媒體：“我們從未排除提供（鷹獅）老式機型的可能性。瑞方已經與烏方和其他提供戰機的國家充分協商，決定不在衝突期間同時引入兩種型號戰機。”



前一天，烏克蘭總統澤連斯基訪問瑞典並與克里斯特鬆會面。瑞典22日與烏克蘭簽署一份意向書，將向烏方出售100架至150架瑞典“鷹獅”E型戰機，首批戰機定於“三年內”交付。



“鷹獅”戰機由瑞典薩博集團生產。法新社視頻顯示，澤連斯基22日到訪瑞典林雪平市的薩博集團，坐在機庫內一架“鷹獅”E型戰機駕駛艙內，克里斯特鬆在一旁觀看。按路透社說法，與美制F－35型戰機相比，“鷹獅”戰機堅固耐用且成本相對較低。



烏克蘭危機2022年2月全面升級後，瑞典改變長期奉行軍事中立原則，於2024年3月加入北約。烏克蘭先前尋求瑞典提供“鷹獅”C型或D型老式戰機，但應北約要求，瑞方暫緩相關計劃，轉而由其他北約國家向烏方提供F－16型戰機。



俄羅斯認為，西方國家向烏克蘭提供軍事援助“正阻礙烏克蘭和平進程”，意味著北約國家直接捲入衝突。俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫先前警告，所有運至烏克蘭的武器都將成為俄軍合法打擊目標。