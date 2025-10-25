專家解讀：從6個關鍵詞看懂全會公報

中國記協“新聞茶座”活動中，專家對二十屆四中全會公報進行解讀（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月25日電（記者 陳思遠）24日下午，中國記協在北京舉辦“新聞茶座”活動。中國人民大學重陽金融學院院長王文以“人均GDP中等發達國家的中國意味著什麼——中共二十屆四中全會公報解讀”為主題，從六個關鍵詞切入，從核心目標、發展優勢、國際影響、熱點議題等多方面展開解讀，同時回應了中外記者關切，傳遞中國發展信心與開放姿態。



王文指出，二十屆四中全會公報中“發展”一詞出現58次，“經濟”29次，“現代化”23次，“強國建設”12次，“高質量發展”10次，“科技”14次。這6個關鍵詞的高頻出現，深刻折射出“十五五”時期我國發展的核心要義。



王文對全會公報中首次出現的詞進行分析解讀。第一，“人均GDP達到中等發達國家水平”，這意味著到2035年，我國人均GDP將實現翻倍增長，GDP在未來10年增長大概能維持在5%左右，是重大利好。第二，“航天強國”意味著中國航天事業將進入到世界最強的國家的行列，體現太空經濟與統一大市場的政策傾向性。第三，“科技首位”代表著“十五五”將科技放在首位，搶占科技發展制高點。第四，“擴大內需戰略基點”意味著以新需求引領新供給，以新供給創造新需求，更多的將通過需求側出發促增長。第五，“含義深刻”意味著發布時間基本符合預期，將有更多內容向公眾發布。



他指出，此次四中全會中總結了“中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢”四大優勢，是過去“十四五”期間中國發展能夠取得重大突破的最重要原因。“堅持以經濟建設為中心，以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，以全面從嚴治黨為根本保障”這五點，則對應著國內治國理政的基本要求。

