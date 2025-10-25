王文答中評：實現兩岸統一不是遙遠的夢想

中國人民大學重陽金融學院院長王文回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月25日電（記者 陳思遠）“所有的中國老百姓都在盼望著‘十五五’階段能夠盡快實現兩岸統一，而且這不是什麼遙遠的夢想。”中國人民大學重陽金融學院院長王文在回答中評社記者提問時表示，“十五五”這一關鍵五年規劃將為台灣同胞帶來新發展機遇。



王文表示，“十五五”規劃作為實現2035年遠景目標的關鍵階段，其戰略部署將深刻影響兩岸關係發展。他回顧到，早在“十四五”規劃期間，國家就已明確將“坐著高鐵去台北”的願景納入規劃，福州至台北段高速鐵路建設已被列入京津冀－粵港澳主軸布局，計劃在2035年前後實現。這一重大基礎設施規劃不僅展現了兩岸互聯互通的美好前景，更體現了民眾對實現和平統一的共同期待。



“當前《沒出息》等歌曲在兩岸流行，反映出台灣同胞對兩岸關係發展的共同心聲。”王文指出，大陸民眾期盼統一的願望日益強烈，這已不再是遙不可及的夢想。隨著“十五五”規劃的推進，兩岸經濟社會融合將進入新階段。



王文特別指出，2035年發展目標在“十四五”規劃中就已確立，而“十五五”規劃將承擔起銜接既有成果與遠景目標的關鍵使命。他建議台灣方面應當認真傾聽兩岸民眾的共同期盼，把握歷史機遇，共同推進民族復興進程。

