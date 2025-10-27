中評編譯：中國為何擔憂高市早苗？

高市早苗與賴清德笑著交談（圖源：高市早苗個人社交媒體） 中評社香港10月27日電（記者 郭至君編譯）日本自民黨黨魁高市早苗成為首位女性首相，她被視為安倍的繼承者，極右翼的保守派、對華強硬派。日前，印度新德里贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学国际关系学院印太研究中心副教授，泰国法政大学德国-东南亚公共政策与良好治理卓越中心高级研究员拉胡尔·米什拉（Rahul Mishra）在《外交學家》雜誌官網刊文分析了中國對高市政權的擔憂。文章編譯如下：



日本兩年內迎來第二位新領導人，中國正密切關注。現任執政黨自民黨黨魁高市早苗，以日本首位女性首相之姿創造歷史。在這個長期由男性政治人物主導的國家，她的崛起打破了“玻璃天花板”。但除了象徵意義之外，高市早苗的領導地位預示著日本國內政治、地區立場以及對華政策可能出現轉變。



高市早苗被普遍視為極度保守的政治強硬派，立場與前首相安倍晉三一致。其世界觀與安倍如出一轍：在防衛上強勢、對中國鷹派，並致力強化日本在印太地區的角色。儘管盟友與夥伴可能樂見其立場明確、行事果斷，但北京當局已對其掌權保持警惕。



她始終將中國定位為戰略威脅。在她的領導下，台灣問題與歷史問題等長期緊張的議題預計將面臨更強硬的政策。日本歷任領導人曾警告，任何涉及台灣的衝突都可能直接影響日本安全，而高市早苗很可能強化此立場。與此同時，高市早苗多次參拜供奉靖國神社，並拒絕排除在首相任期內再次參拜的可能性。



她的崛起正值敏感歷史節點。今年適逢中國抗日戰爭勝利八十週年，中國為此舉行了勝利閱兵，逾25位世界領袖出席。在中國社交媒體上，高市是“反華”與“極右派”。中國批評者指控她抹黑中國、否認南京大屠殺、誇大“中國威脅論”並煽動台灣問題。北京分析人士尤其警惕高市可能挑戰的“三條紅線”：台灣問題、領土爭端及歷史問題。經濟層面，她擔任日本首任經濟安全大臣期間，已推動“脫鉤”倡議，主張建立繞開中國的供應鏈體系。

