陳以信宣布參選台南市長　謝龍介三點回應

中評社台北10月24日電／2026台南市長選戰，民進黨“立委”陳亭妃與林俊憲兩人競爭，國民黨“立委”謝龍介有意角逐，但前“立委”陳以信今（24日）宣布將爭取國民黨提名，參選2026年台南市長。他在臉書發出長文說道，“我有責任心，我有使命感，我願全心全力，投入這場光復台南的聖戰！”謝龍介今天(24日)在臉書回應表示，他相信黨中央一定會提出公平公正，且能甄選出最強人選的初選機制，他絕對配合，他並強調，“黨內頭角崢嶸，總是好事。初選我會贏，明年台南政黨輪替！”



中時新聞網報導，針對陳以信宣布將爭取台南市長選戰國民黨提名，謝龍介今(24日)在臉書粉專表示，本黨陳以信宣布角逐台南市長，以下三點回應：



一、做為國民黨從政黨員，相信黨中央一定會提出公平公正，且能甄選出最強人選的初選機制，他絕對配合，台南市政黨輪替，2028年政黨輪替，是全黨上下一致的目標，別無懸念。



二、做為國民黨台南市黨部主委，他一直將發掘，培養，拉拔年輕人，當成他最重要的使命，甚至重於個人政治生涯。因此，樂見像以信這樣，學經歷俱佳，又有服務熱誠與責任感的台南人才，挺身而出，投身政治，服務故鄉。此刻，他既感佩又喜悅。



三、做為同樣有意角逐下屆台南市長的參賽者，他更期待能與同志們打一場高水準高格調的初選，特別是此時，我們尊敬的對手民進黨，聖心獨斷，初選不公種種負面消息甚囂塵上，國民黨正好可以作為對照組，供台南市民公評，他樂觀其成。



謝龍介強調，“黨內頭角崢嶸，總是好事。初選我會贏，明年，台南政黨輪替！”