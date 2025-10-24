王金平：鄭麗文的兩岸主張慢慢會有人加以肯定

中評社台北10月24日電／國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日走馬上任，日前她曾說，國民黨未來有能力問鼎“總統”的政治明星有可能不只一位，會讓制度公平公開，產生最強的候選人。前“立法院長”王金平24日出席活動前受訪表示，現在有幾位要選也不知道，比較看到是台中市長盧秀燕，國民黨人才濟濟，誰有意願誰有條件都會慢慢浮現出來。王金平也說，盧秀燕選什麼他就支持什麼。



中時新聞網報導，台北論壇基金會本周五將舉辦“2025再造兆元產業科技人文論壇”，邀請“立法院”前院長王金平、桃園市長張善政等專業人士，關心台灣下一步的產業發展趨勢。



王金平會前受訪被問及對新主席鄭麗文期許，王金平說，鄭麗文都寫在臉書上了，至於鄭麗文的兩岸主張，慢慢會有人加以肯定，認定兩岸要達到和平，一定要堅持她的說法，漸漸讓“國人”產生共識，讓大家認為兩岸和平照她主張一步步做就會達成。



前中廣董事長趙少康認為，鄭麗文恐怕令不出黨中央，王金平則說，“不至於吧”，鄭麗文到國民黨團拜訪時，大家對他熱烈歡迎程度，應該不會發生這種事，大家以黨的發展為念，以“國家”深存發展為念，他們會更加團結合作。



這次黨主席選舉王金平雖沒有明確表態支持任何人，但外傳其實是暗挺鄭麗文，王金平則說，“我暗挺她，就表示沒有所謂的真正支持”，郝龍斌來也有暗自鼓勵他，但他們總有很多共通點，都希望黨能夠壯大團結，希望黨能重新執政，這都是共同理念。



至於是否有推薦黨務人事，王金平則說她從頭到尾衹有說，一定要有一位黨務有經驗，對台灣政治概況可以掌握瞭解，而且能夠幫忙募到資金的人協助，否則憑她一個人也沒辦法規劃那麼多發展。我衹有推薦國民黨前祕書長李乾龍，他不是完美的但有很多優點，讓他好好發揮。



新任副主席李乾龍、季麟連被認為不符合世代交替，王金平說，家有兩老更有兩寶，年輕人的角色，應該是在其他職位上表現。所以不用擔心，一定會有很多年輕人來協助。



鄭麗文曾說2028政治明星恐不只一位，王金平也說，情勢沒有明朗，有幾位要選也不知道，比較看到是盧秀燕，國民黨還是人才濟濟，誰有意願誰有條件都會慢慢浮現出來。對於盧秀燕，王金平則說，她選什麼我就支持，黨主席我沒有勉勵她選，我衹有說她選什麼我支持什麼。